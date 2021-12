Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Frau mit Axt bedroht + Polizei leistet Amtshilfe - 43-Jährige fährt auf Polizistin zu + Sachbeschädigung und Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung + Bremspedal mit Gaspedal verwechselt

Pressemeldungen vom 01.12.2021:

Lich: Frau mit Axt bedroht

In der Straße "Unterstadt" kam es am Dienstag zu einem Einsatz für die Polizei. Gegen 13.25 Uhr teilte ein Passant der Polizei mit, dass eine Frau sich an ihn wandte. Sie sei geschlagen worden und bat ihn, die Polizei zu verständigen. Anschließend verschwand sie wieder in dem Eingang eines Mehrfamilienhauses. Nach ersten Erkenntnissen kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen Licher, einer 28-jährigen Frankfurterin sowie einem 38-jährigen Pohlheimer. In dessen Verlauf soll der Licher die Frau mit einer Axt bedroht haben. Der Pohlheimer kam der Frau dann zur Hilfe und beide konnten dann aus der Wohnung flüchten. Die Polizei nahm den Licher in seiner Wohnung fest und stellten eine Axt sicher. Der 28-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Bedrohung verantworten. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Staufenberg: Polizei leistet Amtshilfe - 43-Jährige fährt auf Polizistin zu

Die Polizei leistete am Dienstagmittag dem Amtsgericht bei der Zwangsräumung einer Wohnung in einem Ortsteil von Staufenberg. Als die Wohnung einer 43-Jährigen geöffnet wurde, verließ diese über ein Badezimmerfenster fluchtartig ihre Wohnung. Anschließend setzte sie sich in ihr nicht versichertes Auto und fuhr aus ihrer Parklücke. Als eine Polizistin die Frau stoppen wollte, fuhr sie auf die Beamtin zu. Trotz eines Sprunges zur Seite, touchierte die Frau die 38-jährige Beamtin am Hosenbein. Glücklicherweise wurde die Beamtin dabei nicht verletzt. Die Ermittlungen zum jetzigen Aufenthaltsort der 43-Jährigen dauern an. In der verwahrlosten Wohnung befanden sich Katzen. Als die Ordnungshüterin diese einfangen wollte, wurde sie mehrfach gebissen. Die Tiere kamen anschließend zum Veterinäramt. Die leichten Verletzungen bei der Polizistin mussten in einer Klinik behandelt werden.

Gießen: Mehrere Basecaps nach Kontrolle sichergestellt

In der Rodheimer Straße stellten Polizisten bei einem 43-jährigen Mann bzw. in dessen Nähe acht Basecaps sicher. Gegen 17.40 Uhr fiel der Mann bei der Sachsenhäuser Brücke auf. Auf die Nachfrage woher die neuwertig eingepackten Mützen sind, konnte der 43-Jährige keine plausible Antwort geben bzw. keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Die Beamten stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher und leiteten eine Anzeige wegen Diebstahl ein.

Gießen: Opel gestohlen

Auf einen Opel hatten es Unbekannte am Dienstagabend in der Dammstraße abgesehen. Der graue Corsa stand dort zwischen 21.30 und 22.30 Uhr und war offenbar nicht verschlossen. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Opels mit dem amtlichen Kennzeichen GI-VU 300 machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Langgöns: Scheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen zwischen 14.45 Uhr am Montag und 07.50 Uhr am Dienstag die Scheibe einer Grundschule in der Straße "Am Alten Stück" in Lang-Göns ein. Anschließend öffneten sie offenbar die Fenster. Nach ersten Erkenntnissen fehlt aus den Gebäude nichts. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unser 0641/7006-3555.

Gießen: Taschendiebstahl

Das Dokumentenmäppchen eines Seniors ließen Unbekannte in einem Discounter in der Raiffeisenstraße mitgehen. Der 79-jährige Gießener war am Donnerstag zwischen 10.00 und 11.30 Uhr in dem Geschäft, als der Dieb zuschlug und das Mäppchen aus dessen Jacke zog. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Sachbeschädigung und Auseinandersetzung in der HEAE

Einen Schaden von etwa 700 Euro richtete offenbar mehrere Asylbewerber in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße an. Gegen 00.15 Uhr randalierten fünf Bewohner aus Algerien aus bislang unbekannten Gründen in der Asylunterkunft. Dabei beschädigten sie die Deckenhalterung und ein Schild. Einen Feuerlöscher entleerten sie auf einer Toilette. Als der Sicherheitsdienst die Situation klären wollten, kam es zur handfesten Auseinandersetzung. Dabei wurden drei Bewohner verletzt und mussten in einer Klinik behandelt werden. Die Polizei hat gegen die fünf Algerier ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und gegen den Sicherheitsdienst wegen Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Zusammenstoß beim Abbiegen

Am Dienstag (30.November) gegen 15.30 Uhr befuhr ein 20-jähriger aus Linden in einem BMW die Grünberger Straße in Richtung Ortsausgang und beabsichtigte an einer Tankstelle nach links abzubiegen. Während dem Abbiegevorgang fuhr plötzlich ein bislang Unbekannter in einem Mercedes an dem BMW vorbei. Dabei touchierten sich die Fahrzeuge. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Opel beschädigt

3.000 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Opels nach einer Unfallflucht von Dienstag (30.November) in der Wetzlarer Straße. Ein bislang Unbekannter befuhr die Wetzlarer Straße und bog nach rechts in die Kattenbachstraße ab. Beim Abbiegen kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Opel einer 29-Jährigen, die an der Kreuzung stand. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Ausparken Mercedes touchiert

Ein zunächst Unbekannter touchierte beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße am Dienstag (30.November) gegen 18.00 Uhr einen geparkten Mercedes an der hinteren Stoßstange. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 74-jährigen Frau aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Berührung im Begegnungsverkehr

Am Samstag (27.November) gegen 18.30 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann in einem Mercedes die Heuchelheimer Straße in Richtung Stadtmitte. An einer Engstelle kam dem Mercedes-Fahrer ein bislang Unbekannter in einem Porsche entgegen und es kam offenbar zu einer Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Vermutlich handelt es sich um einen dunklen Porsche Macan. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Bremspedal mit Gaspedal verwechselt

Ein 82-jähriger Mann aus Laubach in einem Mazda beabsichtigte am Dienstag (30.November) gegen 17.10 Uhr von einem Parkplatz in der Goethestraße zu fahren. Als sich ein Fahrzeug näherte, erschrak sich der Mazda-Fahrer und verwechselte das Bremspedal offenbar mit dem Gaspedal. Der Fahrer des Mazda fuhr quer über die Fahrbahn und krachte in einen Gartenzaun und eine Mauer. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Zusammenstoß

20.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls von Dienstag (30.November) gegen 16.10 Uhr in der Rathenaustraße. Eine 20-jährige Frau aus Gießen in einem Skoda befuhr die Siemensstraße und beabsichtigte in die Rathenaustraße abzubiegen. Eine 48-jährige Gießenerin in einem BMW befuhr die Rathenaustraße in Richtung Schiffenberger Weg. Kurz vor der Siemensstraße überholte die BMW-Fahrerin ein unbekanntes Fahrzeug und fuhr dem aus der Siemensstraße kommenden Skoda in die Seite. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag (30.November) gegen 20.00 Uhr befuhr ein 29-jähriger Lindener in einem VW die Wetzlarer Straße in Richtung Hauptstraße und beabsichtigte an einer Kreuzung in Richtung Kinzenbacher Straße weiterzufahren. Offenbar missachtete der VW-Fahrer dabei die Vorfahrt eines 48-jährigen Wettenbergers, der an der Kreuzung in Richtung Burgstraße fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Unfall beim Rangieren

Ein 54-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger rangierte am Dienstag (30.November) gegen 19.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Bundesautobahn 480. Dabei stieß er mit seinem Anhänger gegen einen parkenden Ford. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

