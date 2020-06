Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Kriminalpolizeiliche Beratung in Mittelhessen bietet Online-Hausbesuche an

Beratung via "Skype"

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

--

Mittelhessen: Ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Lösungen: Die kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Berater des Polizeipräsidiums Mittelhessen bieten Beratungstermine via "Skype" an. Für Interessierte aus dem

Lahn-Dill-Kreis sowie

den Landkreisen

Gießen,

Wetterau und

Marburg-Biedenkopf

spricht Kriminalhauptkommissar Jan Oliver Karo unter Tel.: (06421) 406-123 die Termine und die technischen Voraussetzungen ab.

Aktuelle Corona-Bestimmungen und Hygienevorschriften schränken persönliche Kontakte ein. Da sich die geltenden Regeln auch auf die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Mittelhessen auswirken, bieten die Präventionsexpertinnen und -experten nun Beratungstermine über den Messaging-Dienst "Skype" an. In einer "Vor-Ort"-Beratung per Skype-Sitzung erläutern sie Interessierten zum Beispiel die Sicherungsmöglichkeiten der eigenen vier Wände oder geben Tipps für eine sichere und unbeschwerte Urlaubszeit.

Gauner und Diebe sind in Bezug auf Kontakteinschränkungen weniger gehemmt, sie haben es - Coronabestimmungen hin oder her - auf die Wertsachen ihrer Opfer abgesehen. So rücken die während der Urlaubszeit unbewohnten Häuser in den Fokus der Täter oder die Diebe schlagen am Wohnwagen, dem Wohnmobil, in der Ferienwohnung oder im Hotel zu. Zudem lauern am Urlaubsort Trick- und Taschendiebe auf die richtige Gelegenheit.

Schon einfache Verhaltenstipps machen den Dieben oder Einbrechern das Leben schwer. So geben die Beratenden zum Beispiel während einer Skype-Sitzung Tipps rund um die Sicherung des Eigenheimes: Seien es mechanische Lösungen, um das Eindringen in die eigenen vier Wände zu verhindern oder einfache Maßnahmen, um etwa Anwesenheit im Haus vorzutäuschen. Auch für den sicheren Umgang mit Wertsachen auf dem Weg zum oder am Urlaubsort haben sie Ratschläge parat.

Über den bekannten internetbasierten Messaging-Dienst "Skype" können sich Interessierte aus dem Lahn-Dill-Kreis sowie den Landkreisen Gießen, Wetterau und Marburg-Biedenkopf an den folgenden Terminen rund um das Thema Sicherheit beraten lassen:

Skype-Beratungstermine:

- Donnerstag, 18.06.2020, zwischen 16.00 und 19.00 Uhr - Freitag, 26.06.2020, zwischen 10.00 und 13.00 Uhr - Dienstag, 30.06.2020, zwischen 16.00 und 19.00 Uhr

Kriminalhauptkommissar Jan Oliver Karo bittet interessierte Bürgerinnen und Bürger einen Skype-Beratungstermin unter Tel.: (06421) 406-123 zu vereinbaren. Hierbei werden zum einen die technischen Voraussetzungen erläutert und zum anderen der jeweilige Beratungswunsch besprochen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell