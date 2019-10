Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 14.10.2019: Schlägerei im Linienbus+++Frau und Jugendliche attackiert+++Offenbar Rettung aus brennendem Auto

Gießen (ots)

Langgöns: Zwei Motorsägen entwendet

Die Seitenscheibe eines Kleinlasters haben Einbrecher zwischen Freitagabend und Samstagmorgen eingeschlagen. Die Diebe hatten es auf zwei hochwertige Motorsägen der Marke Husquarna abgesehen. Der LKW war in diesem Zeitraum in der Straße In den Riebäckern in Obekleen geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Fernwald: Schlägerei im Linienbus (Linie 1)

Am Samstag, gegen 23.30 Uhr, kam es in einem Linienbus, der in der Rudolf-Diesel-Straße unterwegs war, zu einem handfesten Streit zwischen zwei Gruppen. Offenbar hatten sich zwei Asylbewerber aus Nigeria im Alter von 20 und 37 Jahren mit sei Asylbewerbern aus Iran in die Haare bekommen. Im Anschloss sollen die beiden Iraner, die 24 und 25 Jahre alt sind, dann auf die anderen Personen eingeschlagen haben. Offenbar waren alle Personen erheblich alkoholisiert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Reiskirchen: Auf Frau eingeschlagen

Auf eine Frau hat ein Mann am frühen Sonntagmorgen in der Freiherr-vom-Stein-Straße eingeschlagen. Der Mann soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Zeugen konnten der Polizei mitteilen, dass der gesuchte Schläger offenbar nach einem Streit auf die 23 - Jährige einschlug. Der Täter soll offenbar aus Kasachstan stammen und asiatisch aussehen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Grünberg: Auf andere Person eingetreten

Am Sonntag, gegen 21.20 Uhr, kam es in der Alsfelder Straße in Grünberg offenbar zu einer heftigen Attacke gegenüber einer 14 - Jährigen. Offenbar hatte sich ein 15 - Jähriger mit der Jugendlichen gestritten und dann zugeschlagen. Auch als die 14 - Jährige auf dem Boden lag, soll der 15 - Jährige noch auf sie eingetreten haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen. Einbruch in Praxis

Im Heerweg in Klein-Linden hatten es ein 49 - Jähriger offenbar auf Wertsachen abgesehen. Der aus dem Wetteraukreis stammende Verdächtige hatte gerade mehrere Spinde in dem Gebäude durchsucht, als er von einem Zeugen gestört wurde. Im Anschluss teilte er dem Zeugen noch falsche Personalien mit.

Verkehrsunfälle:

Lich: Unfallfahrzeug gerät in Brand

Einen Leichtverletzten und 16.000 Euro Schaden hinterließ Samstagnachmittag ein Unfall auf der Landstraße 3053 zwischen Muschenheim und Lich. Aus unbekannter Ursache verlor gegen 17.50 Uhr ein54-jähriger Mann aus dem Wetteraukreis die Kontrolle über seinen Renault, als er in Richtung Lich unterwegs war. Er kam nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Anschließend geriet das Auto in Brand. Der verletzte Fahrer konnte sich vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Fahrzeug retten. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik, ein Unternehmen schleppte das von der Feuerwehr abgelöschte sowie den letztendlich voll ausgebrannten Renault ab. Durch den Brand wurde ein Baum und ein geparkter Polo beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Fahrradfahrer gestürzt

Die Polizei sucht nach Zeugen nach einem Unfall von Sonntag gegen 14.30 Uhr in der Bahnhofstraße, bei dem sich ein 39-jähriger Radfahrer leichtverletzte. Er war mit seinem auf dem Radweg auf der Bahnhoftstraße zum Bahnhof unterwegs. Als ein 20-jähriger Audi-Fahrer mit seinem Auto von der Alicenstraße die Bahnhofstraße überqueren wollte, stürzte der Radfahrer zu Boden. Zwischen den Verkehrsteilnehmer ist es offenbar nicht zu einer Berührung gekommen. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Unfallhergang sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Im berauschten Zustand Unfall gebaut

Beim Abbiegen in den Sandacker krachte Sonntagfrüh (13. Oktober) gegen 05.40 Uhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Golf gegen ein Verkehrsschild. Ohne seine rechtlichen Pflichten nachzukommen, setzte er seine Fahrt fort und fuhr davon. Dank mehrere Aussagen von Zeugen führten die Ermittlungen zu dem flüchtigen Golf-Fahrer aus Gießen. Die Beamte bemerkte bei dem Fahrer Alkoholgeruch sowie Hinweise auf Drogenkonsum fest. Sie nahmen den Mann zur Blutprobenentnahme mit auf die Wache. Er muss sich nun vor einem Gericht verantworten.

Gießen: Golf beschädigt

In der Georg-Schlosser-Straße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Golf. Der schwarze Mittelklassewagen stand dort am Sonntag (13. Oktober) zwischen 13.30 und 21.00 Uhr. Der Lackschaden an der Stoßstange und Kotflügel wird auf über 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Bleichstraße

500 Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter an einem in der Bleichstraße geparkten Ford. Der Verursacher beschädigte zwischen 18.00 Uhr am Freitag (11. Oktober) und 11.00 Uhr am Samstag (12. Oktober) offenbar beim Vorbeifahren den schwarzen Focus. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Außenspiegel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag (12. Oktober ) zwischen 05.10 und 15.15 Uhr den Außenspiegel eines geparkten Opels. Der braune Mokka stand im Asterweg in Watzenborn-Steinberg. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

