Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 25.07.2019: Nach Kontrollen nur eine Spielothek ohne Mängel!

Gießen (ots)

Gießen:

In einer gemeinsamen Kontrollaktion im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Gießen" überprüften Mitarbeiter der Stadt Gießen und die Polizei am Mittwochabend (24.Juli) mehrere Gaststätten, Spielotheken sowie Shisha Bar´s.

Das Ergebnis war ernüchternd: Nur bei einer Spielothek stellten Kontrolleure keine Mängel fest.

Besonderer Schwerpunkt dieser Kontrolle Zwischen 16.00 Uhr und Mitternacht waren illegal aufgestellte Geldspielgeräte, Alarm- sowie Warngeräte und CO-Werte.

Die Polizei Gießen, unterstützt von der Bereitschaftspolizei Lich sowie vom Ordnungsamt und Kämmerei der Stadt Gießen kontrollierten insgesamt 14 dieser Betriebe. Sie stellten diverse Verstöße gegen den Brandschutz und gegen das Gaststättengesetz fest. Die Kontrolleure bemängelten z. B. zugestellte Not- oder Fluchtwege und abgelaufene Feuermelder. Im schlimmsten Fall gab es sogar keinen Feuerlöscher. Mitarbeiter der Kämmerei der Stadt Gießen legten insgesamt neun Spielgeräte still, da sie nicht beaufsichtigt bzw. illegal aufgestellt waren.

Messungen in einer Shisha Bar ergaben, dass der zulässige CO-Grenzwert fast um das Fünffache überschritten war. Die vorhandene Abluftanlage war offenbar defekt, die Bar blieb danach zu.

In einem Kiosk gab es keinen Notausgang im Gastraum. Außerdem lagerte der Betreiber in dem Raum eine hohe Anzahl an entflammbaren Dosen mit Campinggas. Die Kontrolleure untersagten aufgrund von gaststättenrechtlichen Vorschriften den Verkauf im Gastraum, so dass der Betrieb nur noch über den Fensterverkauf ging.

Neben den o. g. Kontrollen gab es Jugendschutzkontrollen zwischen 22.30 und 23.00 Uhr vor einer Diskothek. Das erfreuliche Ergebnis: Es waren keine Verstöße feststellbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell