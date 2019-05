Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 10.05.2019: Auseinandersetzung in der Buslinie 1 in Gießen+++Auseinandersetzung am Marktplatz+++Einbrecher können in Lich entkommen

Gießen (ots)

Gießen: Auseinandersetzung in der Linie 1

Zwischen mehreren Personen kam es am Montagabend in der Buslinie 1 zu einer Auseinandersetzung. Ein 26 - Jähriger algerischer Asylbewerber war gegen 22.50 Uhr mit einer weiteren Person in der Stadtmitte in den Bus gestiegen. Im Bus sollen sich etwa fünf Asylbewerber aus Georgien aufgehalten haben. Wenig später kam es offenbar zwischen dem Algerier und der anderen Gruppe zu Streitigkeiten. Plötzlich sollen die fünf Personen den 26 - Jährigen mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Einer der Täter soll dann auch versucht haben, den Algerier mit einem Messer zu verletzen. Andere Businsassen sollen dann eingeschritten ein. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auseinandersetzungen am Marktplatz

Offenbar wegen eines E-Rollers haben sich ein 29 - Jähriger und andere Personen am Donnerstag, gegen 19.40 Uhr, in die Haare bekommen. Der 29 - Jähriger war mit dem Roller unterwegs und geriet deswegen mit drei Personen in Streit. Anschließend soll er geschlagen und getreten worden sein. Einer der Täter soll etwa 45 Jahre alt sein und einen weißen Vollbart haben.- Er soll einen Frauenkopf an der rechten Halsseite tätowiert haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Beifahrerscheibe eingeschlagen

In der Iheringstraße haben Unbekannte am Donnerstag, zwischen 18.15 und 18.30 Uhr, die Scheibe eines VW Polo eingeschlagen. Anschließend griffen sie in den Innenraum und erbeuteten eine Geldbörse. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Motor lief

Einer Streife der Polizeistation Gießen Süd fiel am frühen Donnerstag ein PKW, der mit laufendem Motor vor einem Geldinstitut in der Hauptstraße stand, auf. Bei der Kontrolle stellte es sich heraus, dass 29 - jährige Fahrer offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Der Mann musste dann mit, um eine Blutentnahme durchführen zu können. Neben dem Führerschein wurde auch sein Autoschlüssel sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Einbrecher flüchten

Am Klosterwald in Lich waren am frühen Freitagmorgen Einbrecher unterwegs. Die Unbekannten hatten sich zunächst gewaltsam Zugang in ein Hotel verschafft. Auch in ein benachbartes Haus waren die Täter zugange. Es stellte sich heraus, dass sie ein Behältnis mit Wechselgeld mitnahmen. Die Bewohner wurden danach auf die ungebetenen Gäste aufmerksam. Die Einbrecher konnten jedoch unerkannt flüchten. Eine Fahndung brachte nichts ein. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Blitzer beschädigt

In der Ostanlage wurde in der Nacht zum Donnerstag ein "Blitzer" beschädigt. Die Vandalen hatten den stationären Blitzer mittels Farbe beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Langgöns: Kennzeichen getauscht

Wegen Urkundenfälschung muss sich eine Frau in Lang-Göns verantworten. Sie hatte offenbar an einem PKW die Kennzeichen eines anderen zugelassenen PKW angebracht. Der PKW selbst war weder versichert noch zugelassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: Unfallflucht bei Grünberg

In der Schulstraße in Grüningen kam es am Mittwochmittag zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter war mit seinem Fahrzeug dort unterwegs und wollte wenden. Dabei beschädigte das Fahrzeug zwei aufgestellte Poller. Trotz Schadens von etwa 2.000 Euro fuhr der Unbekannte davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Maschendrahtzaun beschädigt

In der Henry-Dunant-Straße kam es am Dienstagmorgen zu einer Unfallflucht. Ein Fahrzeug war in Richtung der Straße Zum Wingert unterwegs und kam nach links von der Straße ab. Dabei wurden der Zaun und ein Pfosten beschädigt. Trotz Schadens von mehreren Hundert Euro fuhr der Unbekannte davon. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell