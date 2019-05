Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 07.05.2019: In den Finger gestochen+++Hakenkreuze am Schulgebäude+++Erfolgreiche Fahrzeugkontrolle

Gießen (ots)

Gießen: In den Finger gestochen

Verletzt wurde ein 51 - Jähriger aus Haiger am Montag, gegen 20.15 Uhr, in der Rodheimer Straße in Gießen. Ein Unbekannter hatte ihm an einem Finger der rechten Hand mit einem Messer verletzt. Anschließend konnte der Unbekannte flüchten. Er soll etwa 50 Jahre alt und ca. 170 Zentimeter groß sein. Der Mann soll, so Zeugen, eine Halbglatze haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mehrere Gerüstbauteile entwendet

In der Rheinfelser Straße in Lützellinden hatten es Langfinger zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen auf mehrere Gerüstteile abgesehen. Die Teile waren im Außenbereich einer Firma abgelegt. Offenbar versuchten die Täter dann auch in die Lagerhalle zu gelangen. Mehrere Einbruchversuche scheiterten jedoch. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Hakenkreuze am Schulgebäude

In der Bahnstraße in Heuchelheim haben Unbekannte mehrere Schmierereien und ein beschädigtes Fenster hinterlassen. Die Täter waren auf dem Schulgelände offenbar in der Nacht zum Dienstag aktiv. Dabei benutzten sie Kreide und malten unter anderem ein Hakenkreuz auf. Das Fenster wurde wahrscheinlich schon am Vortag beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Schwere Deko-Regal entwendet

In der Gießener Straße in Hungen haben Diebe bereits in der letzten Woche ein fast 400 Kilogramm schweres Dekorationsregal entwendet. Das Regal stand auf einem Parkplatz zwischen einem Lebensmittel- und einem Baumarkt. Der Wert liegt bei etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Lich: Fahrzeugkontrolle und Sicherstellungen

Für einen 21 - Jährigen endete eine Fahrzeugkontrolle am Montag, gegen 20.25 Uhr, im Gleienbergweg in Lich mit mehreren Strafanzeigen. Der Fahrer eines grauen Kleinwagens hatte etwa 20 Gramm Marihuana, ein Springmesser und mehrere Hundert Euro dabei. Die Beamten stellten die Sachen sicher. Es hatte sich ein Verdacht ergeben, dass der 21 - Jährige illegal mit Drogen handelt. Auch bei einem Mitfahrer fanden die Polizisten kleinere Mengen an Drogen. Da der Autofahrer unter Drogen stand, wurde bei ihm noch eine Blutentnahme durchgeführt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Marihuana bei Kontrolle gefunden

Im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Gießen" führten Polizeibeamte am Montag in der Gießener Innenstadt Personenkontrollen durch. Insgesamt kontrollierten sie 24 Personen. Auf dem Bahnhofsvorplatz fanden die Ordnungshüter bei der Kontrolle eines 21-jährigen Asylbewerbers aus Afghanistan eine geringe Menge an Marihuana. Die Beamten stellten das Betäubungsmittel sicher und leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Anschließend entließen sie den jungen Mann.

Unfallmeldungen:

Wettenberg: Über 20000 Euro Schaden nach Unfall

Etwa 245000 Euro Schaden hinterließ ein Unfall von Montagfrüh (06. Mai) in der Bahnhofstraße. Ein 49-jähriger Fahrer aus Biebertal war gegen 07:40 Uhr Uhr mit seinem BMW stadtauswärts unterwegs und fuhr auf einen verkehrsbedingt wartenden Skoda auf. Durch den Aufprall wurde der Skoda auf einen Audi eines 39-jährigen aus Wettenberg aufgeschoben. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Wettenberger in den Gegenverkehr aus. Dabei stieß der 39-Jährige mit einem entgegenkommenden Citroen eines 24-jährigen Fahrers aus dem Lahn-Dill-Kreis zusammen. Glücklicherweise verletzte sich niemand bei dem Unfall. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Unfallfluchten:

Die Polizeistation Gießen-Süd bittet nach mehreren Unfallfluchten um Hinweise aus der Bevölkerung. Bitte melden Sie sich unter 0641/7006-3555, wenn Sie Angaben zu den nachfolgenden Unfällen machen können: Die Polizei stellte nach einer Unfallflucht in der Wihelmstraße in Gießen gelbe Lackanhaftungen an einem beschädigten silberfarbenen Opel sicher. Der Zafira stand dort am Fahrbahnrand zwischen 16.00 Uhr am Samstag (04. Mai) und 07.45 Uhr am Montag (06. Mai). Die Schäden am Kotflügel, am Außenspiegel sowie der Fahrertür des Kompaktwagens werden auf über 2000 Euro geschätzt.

Einen Schaden am Stoßfänger in Höhe von etwa 800 Euro beklagt der Besitzer eines Opels nach einer Unfallflucht zwischen 17.00 Uhr am Sonntag (05. Mai) und 10.15 Uhr am Montag (06. Mai) in der Friedensstraße. Ein Unbekannter touchierte den weißen Astra offenbar bei einem Parkmanöver. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach der Fahrerin eines Toyotas (vermutlich rot) mit Kennzeichen aus dem Main-Kinzig-Kreis. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 11.45 und 13.45 Uhr einen im Heinrich-Buff-Weg abgestellten grauen VW. Der Schaden im hinteren Bereich des Polos wird auf über 1500 Euro geschätzt.

