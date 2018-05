POL-GI: Pressemeldungen vom 04.05.2018: Das wird teuer! Autofahrer mit etwa 100 km/h in Gießen unterwegs - Rollstuhl geklaut - Lachsforelle aus Gartenhütte entwendet

Gießen (ots) - Gießen: Das wird teuer!

Sehr teuer könnte eine Fahrt am frühen Freitagmorgen in der Grünberger Straße in Gießen werden. Ein 27 - Jähriger aus Pohlheim hatte mit seinem Land Rover kurz nach Mitternacht sehr aufs Gas gedrückt und noch in der Stadt offenbar eine Geschwindigkeit von etwa 100 km/h erreicht. "Dumm" war dann nur, dass sich hinter dem Auto des 27 - Jährigen ein Streifenwagen befand. Der Mann wurde dann kontrolliert und darf sich nun auf eine saftige Strafe "freuen". Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Rollstuhl weg

Am Ludwigsplatz haben Unbekannte am Mittwochmittag einen Rollstuhl im Wert von etwa 300 Euro entwendet. Der Besitzer hatte sein Gefährt nur für wenige Minuten unbeaufsichtigt gelassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Lebensmittel aus Gartenhütte entwendet

In der Schlachthofstraße haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag mehrere Bierflaschen und eine Lachsforelle entwendet. Die Unbekannten ein Fenster einer Gartenhütte aufgebrochen und dabei sogar den Rollladen aus der Führung gerissen. Sie entwendeten Sachen im Wert von etwa zehn Euro. Der angerichtete Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: 9 - Jähriger verletzt - Kindersitz fehlte

Offenbar noch glimpflich ging ein Unfall am Donnerstag, gegen 16.50 Uhr, in der Straße "An der Kaserne" in Gießen aus. Ein 71 - Jähriger aus Gießen war mit seinem Mercedes in Richtung Licher Straße unterwegs. Offenbar übersah er an der Kreuzung "Lärchenwäldchen" den von rechts kommenden PKW einer 34 - Jährigen aus Gießen. Es kam zu heftigen Zusammenstoß. Auf der Rückbank des Mazda, der von der 34 - Jährigen gefahren wurde, befanden sich drei Kinder im Alter von vier, acht und neun Jahren. Alle drei Kinder wurden in eine Klinik gebracht. Für den 9 - Jährigen war der erforderliche Kindersitz nicht vorhanden. Der Schaden wird auf etwa 34.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall mit heruntergelassener Ladeklappe

Offenbar mit heruntergelassener Ladeklappe hat ein Laster in der Nacht zum Mittwoch einen Unfall in der Anneröder Straße verursacht. Der Verursacher fuhr trotz Schadens von etwa 1.000 Euro an einem Opel Vivaro dann einfach davon und beging eine Unfallflucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Rödgener Straße

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es in der Nacht zum 1.Mai in der Rödgener Straße. Dabei wurde ein VW Golf an der Fahrerseite beschädigt. Offenbar hatte ein anderes Auto beim Ausparken den Schaden angerichtet. Der Schaden liegt bei etwa 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

