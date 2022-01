Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Streit eskaliert - Eine Person in Untersuchungshaft

Fulda (ots)

Fulda. Am frühen Dienstagmorgen (25.01.), gegen 5 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im "Gallasiniring" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Verlauf ein 38-jähriger Mann aus Fulda schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen ihnen, infolgedessen ein 36-jähriger Mann türkischer Herkunft dem 38-Jährigen mit einem noch unbekannten Gegenstand, vermutlich einer Holzlatte, gegen den Kopf schlug. Aufgrund der Kopfverletzung musste der schwer verletzte Fuldaer in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Der 36-Jährige wurde am Mittwoch (26.01.) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Fulda vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, sodass der Mann in eine hessische Vollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Fulda und der Kriminalpolizei Fulda dauern weiterhin an.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2704

Patrick Bug,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

