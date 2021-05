Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Jagdanhänger angegangen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Jagdanhänger angegangen

Alheim - Von Montag (26.04.) bis Sonntag (02.05.) wurde ein Jagdanhänger in der Lindenstraße Ziel Unbekannter. Durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses gelangten die Täter in das Innere des Wohnanhängers. Die Diebe erbeuteten drei Stühle und ein Nachtsichtgerät im Wert von etwa 1.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell