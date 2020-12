POL-OH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (02.12.), um 8 Uhr, parkte ein 19-jähriger Mann aus Cornberg seinen grauen VW Golf in der Hainstraße aus Richtung Eichhofstraße kommend hinter der Hochbrücke ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als der Mann um 17:05 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass ein unbekannter Unfallverursacher beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel sowie die komplette Fahrerseite touchiert hatte. Es entstand Schaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld - Ein 42-jähriger Mann aus Bad Hersfeld parkte am Mittwoch (02.12.), um 08:30 Uhr, seinen weißen VW Touran in der Sturmisstraße in Höhe der Hausnummer 39. Als der Mann gegen 17:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass ein unbekannter Unfallverursacher beim Vorbeifahren seinen Touran an der hinteren linken Seite beschädigt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

