Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht -

Fulda (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Nacht von Sonntag den 20.09.2020, 18.30 Uhr und Montag, den 21.09.2020, 08.30 Uhr. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte die linke Fahrzeugseite eines schwarzen Ford Focus, welcher in der Hofeinfahrt der Straße "An der Steingrube 17" abgestellt wurde. Es entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon:0661-105-2300/-2301.

Gefertigt: (Polizeistation Fulda - Felbinger, PHK)

