Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mädchen festgehalten-Polizei sucht Zeugen, Metalldiebstahl

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 05.06.2019

Mädchen festgehalten, Polizei sucht Zeugen Lauterbach - Eine Pkw-Fahrerin hatte am Samstag (1.6.), gegen 21:45 Uhr beobachtet, wie gegenüber vom Kino in Lauterbach eine Jugendliche von einem Mann festgehalten wurde. Zuvor war die männliche Person aus einem weißen Pkw ausgestiegen. Zum gleichen Zeitpunkt fuhren hinter der Fahrerin noch weitere Personenwagen, dessen Fahrer eventuell etwas gesehen haben könnten. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Melden sie sich bitte bei der Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Metalldiebstahl Antrifttal/Ohmes - Zwei unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (29.5.), gegen 13:35 Uhr, in der Ruhlkircher Straße in Antrifttal/Ohmes von einem Hof einen gebrauchten Heizkessel sowie einige Meter Kupferrohr. Sie luden das Diebesgut im Wert von circa 150 Euro in einen weißen Sprinter ein. Von dem Kennzeichen des Fahrzeugs sind die Anfangsbuchstaben "KS" bekannt. Hinweise zu der Straftat oder dem Autokennzeichen erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell