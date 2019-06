Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zaun beschädigt, Weidezaungerät entwendet

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 04.06.2019

Zaun beschädigt Alsfeld - Unbekannte Täter beschädigten zwischen Donnerstag (30.5.) und Montagmorgen (3.6.) einen Zaun in der Schwabenröder Straße. Sie rissen an zwei Stellen die Umfriedung aus der Betonverankerung. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Weidezaungerät entwendet Feldatal/Stumpertenrod - Ein Weidezaungerät entwendeten Unbekannte von einem Acker in der Feldgemarkung "Am Proschbett" in Feldatal/Stumpertenrod zwischen Dienstag (28.5.), 11:30 Uhr und Sonntag (2.6.), 8:30 Uhr. Das Gerät hat einen Wert von circa 200 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

