Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lkw-Gespann verunglückte bei Neuenstein-Mühlbach (Landkreis Hersfeld-Rotenburg)

Ca. 80.000 Euro Schaden

Fahrerin unverletzt

Derzeit Vollsperrung im Bereich der Unfallstelle wegen Bergung

Bad Hersfeld (ots)

NEUENSTEIN-MÜHLBACH. Am heutigen Mittwochmorgen (22.05.), gegen 09.45 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 3153, zwischen Mühlbach und Ellingshausen, ein Verkehrsunfall. Ein Lkw-Gespann aus Berkatal (Werra-Meißner-Kreis) war in Richtung Ellingshausen unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr das Gespann aus noch unbekannten Gründen geradeaus, eine ca. drei bis vier Meter hohe Böschung hinunter, in ein Waldstück. Die 48-jährige Lkw-Fahrerin blieb glücklicher Weise unverletzt. An dem Lkw-Gespann entstand ein Sachschaden von ca. 80.000 Euro.

Derzeit kommt es zur Bergung des verunfallten Lkw-Gespanns. Aus diesem Grunde ist die L3153 zwischen Neuenstein-Mühlbach und der Kreuzung zur Landesstraße 3253 für den Verkehr voll gesperrt worden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Landestraße 3154 und 3155 zu nutzen, über Raboldshausen, Salzberg, Grebenhagen, Appenfeld und Wallenstein.

