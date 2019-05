Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorsäge gestohlen

Fulda (ots)

Burghaun - Aus einem Werkstattraum eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Goldstraße in Hünhan stahlen unbekannte Diebe zwischen dem Dienstag (14.5.) und Dienstag (21.5.) eine neuwertige, weiß-orange lackierte Motorsäge der Marke Stihl, Typ MS 261 C-M mit der Gerätenummer 185856876. Wie die Täter in die Räumlichkeiten gelangen konnten ist nicht bekannt. Der Schaden beträgt etwa 850 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell