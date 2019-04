Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Enkeltrick: Betrüger erlangen mehrere Tausend Euro Bargeld in Bebra

BEBRA. Bereits am vergangenen Donnerstag (18.04.) erhielt ein lebensälteres Paar einen Anruf ihrer angeblichen Enkelin. Mit der üblichen Frage "Weißt du wer am Telefon ist" entlockte die Anruferin den richtigen Namen der Enkelin und erschlich sich durch eine geschickte Gesprächsführung im weiteren Verlauf das Vertrauen der Geschädigten. In dem Telefonat gab sie vor, für einen Immobilienkauf einen höheren Geldbetrag zu benötigen. In der Folge kam es in den Mittagsstunden, gegen 13 Uhr, im Bereich der Danziger Straße in Bebra durch die Geschädigten zur Übergabe von mehreren Tausend Euro Bargeld an eine angebliche Freundin ihrer Enkelin.

Erst nach einem späteren Telefonat mit ihren Angehörigen wurde das Paar auf den Betrug aufmerksam und meldete den Vorfall der Polizei.

Die Tatverdächtige soll zwischen 25 und 35 Jahre alt und etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß sein. Sie hatte braune kurze Haare und war dunkel gekleidet.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen! - Lassen Sie sich nicht drängen oder unter Druck setzen! - Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen!

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de

