POL-OH: Schläge in Gaststätte - Mehrere Kennzeichen gestohlen - Einbrüche in Gartenhütten - Trickdieb ergaunert Bargeld

Fulda (ots)

Schläge in Gaststätte

Großenlüder - Ein bislang unbekannter Schläger hat einen 42-jährigen Mann in der Nacht zu Mittwoch (17.04.) in einer Bar in der St.-Georg-Straße am Ortsrand von Großenlüder nach einem Streit mehrfach geschlagen. Der 42-Jährige verließ danach die Räumlichkeiten, gefolgt von dem Unbekannten. Im Außenbereich erhielt der Geschädigte einen weiteren Schlag durch den Beschuldigten, bevor dieser unerkannt flüchten konnte.

Der Geschädigte konnte den Schläger wie folgt beschreiben: Etwa 25-30 Jahre alt, circa 185 cm groß, vermutlich Deutscher, normale Gestalt, kurze, blonde Haare.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Kennzeichen gestohlen

Fulda - Im Stadtgebiet von Fulda kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Diebstählen von Kennzeichen.

Am Montag (15.04.) entwendeten Unbekannte in der Petersberger Straße das grüne Versicherungskennzeichen 654 LHB von einem Roller. In der Leipziger Straße rissen ebenfalls Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (16.04.) das vordere, amtliche Kennzeichen AW-LI 120 von einem Pkw und stahlen dieses. Bereits am Dienstag (02.04.) entwendeten unbekannte Täter das amtliche Kennzeichen FD-NB 508 H von einem Wohnmobil

In allen Fällen bitte Hinweise an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Gartenhütten

Fulda - Unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Samstag (13.04.) und Dienstag (16.04.) gewaltsam in insgesamt drei Gartenhütten der Kleingartenanlage Johannisau ein. In allen Fällen wurde offenbar nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickdieb ergaunert Bargeld

Kalbach - Einem gemeinen Trickdieb fiel ein 82-jähriger Mann aus der Gemeinde Kalbach am frühen Dienstagmorgen (16.04.) zum Opfer.

Der bislang Unbekannte erschien bei dem 82-Jährigen als vermeintlicher Mitarbeiter der Stadtwerke und gab vor, die Wasserhähne wegen eines Wasserrohbruchs überprüfen zu müssen. Er dirigierte den älteren Herrn ins Bad, während er aus einer Geldkassette Bargeld in niedriger, vierstelliger Höhe entwendete. Als der ältere Mann misstrauisch wurde, hatte der Gauner bereits die Flucht ergriffen.

Laut Zeugenangaben soll der Tatverdächtige etwa 30-35 Jahre als sein und ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben. Bekleidet war er mit Anzug und Krawatte.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung, ohne sich vorher einen Dienstausweis von der Person zeigen lassen! - Lassen Sie sich eine Telefonnummer der genannten Behörde geben, um sich die Echtheit des erschienenen Mitarbeiters bestätigen zu lassen! - Rufen Sie Angehörige oder Nachbarn zu Hilfe, wenn Sie unsicher sind!

Uwe Wingenfeld, Pressestelle, Tel.: 0661 / 105-1011

