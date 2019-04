Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw mit Farbe besprüht, Kleinbus verkratzt, Schaukasten Scheibe eingeschlagen, Lack zerkratzt

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 03.04.2019

Pkw mit Farbe besprüht Kirtorf - Unbekannte Täter besprühten zwischen Montag (1.4.), 23 Uhr und Dienstag (2.4.), 7 Uhr in der Straße "Neustädter-Tor" einen weißen Opel/Astra mit Farbe. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Kleinbus verkratzt Alsfeld - Den Lack eines gelben VW/Kleinbusses verkratzten unbekannte Täter in der vergangenen Woche im Müllerweg in Alsfeld. Die Tat ereignete sich am Mittwoch (27.3.), zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr. Als Tatorte könnten in Frage kommen: der Aldi-Parkplatz in Grünberger-Straße, die Firma Stabilo in der Alte Liederbacher Straße oder der Hafu-Markt in der Straße "An der Hessenhalle". Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Schaukasten Scheibe eingeschlagen Alsfeld - An einem Schaukasten in der Obergasse schlugen unbekannte Täter am Sonntag (31.3.), zwischen 1 Uhr und 10 Uhr die Scheibe ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Lack zerkratzt Mücke/Atzenhain - In der Nacht vom 23. auf den 24. März zerkratzen Unbekannte im Müllerweg im Mücker Ortsteil Atzenhain den Lack eines schwarzen BMW. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell