POL-OH: Sicher in den Urlaub - Service-Check der Polizei für Wohnmobil und Wohnanhänger

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld (ots)

Sicher in den Urlaub - Service-Check der Polizei für Wohnmobil und Wohnanhänger

BAD HERSFELD / OSTHESSEN - Der Trend zum individuellen Reisen mit Wohnwagen oder Wohnmobil hält unverändert an. Damit es auf dem Weg in den geplanten Traumurlaub zu keinen unliebsamen Überraschungen kommt, bietet das Polizeipräsidium Osthessen einen besonderen Service an: Unter dem Motto "Safe Holiday - Wir wollen, dass sie sicher Reisen" haben Fahrerinnen und Fahrer von Wohnmobilen und Wohnwagengespannen am kommenden Freitag (05.04.), von 13 bis 17 Uhr, und Samstag (06.04.), von 9 bis 13 Uhr, die Möglichkeit, ihr Fahrzeug bzw. Fahrzeuggespann kostenlos wiegen zu lassen.

Hierzu haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bad Hersfelder Autobahnpolizei ihre Achslastwaage auf dem Gelände des Caravan-Centers Matzke in Niederaula, Im Seckenbiegen 1, aufgebaut. Mit dieser Aktion möchte die osthessische Polizei ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Überladung von Fahrzeugen ein Thema ist, das nicht nur den gewerblichen Verkehr betrifft. "Wohnwagen und Wohnmobile haben häufig nur geringe Zuladungsmöglichkeiten, bis die zulässige Gesamtmasse erreicht ist. Schließlich sollen sie ja noch mit einem normalen Pkw-Führerschein gefahren werden können. Wir bieten unseren Service an, damit Fahrerinnen und Fahrer schon im Vorfeld wissen, wie schwer ihr Gefährt ist, ob noch mehr rein kann oder vielleicht schon zu viel drin ist.", sagt Polizeihauptkommissar Jürgen Gleitsmann, stellvertretender Leiter der Bad Hersfelder Autobahnpolizei.

Ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotenzial stellen nach Erfahrung der Polizei auch Wohnanhänger dar, wenn sie wegen überschrittener Anhängelast oder Materialüberlastung außer Kontrolle geraten. Schwere Unfälle können die Folge sein. "Dann endet der Urlaub, bevor er überhaupt angefangen hat", bringt es Gleitsmann abschließend auf den Punkt.

