POL-OH: Medienmitteilung Nr. 1 der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg vom Donnerstag, 28.03.2019

Bad Hersfeld (ots)

Einbruch in Firma BAD HERSFELD - Im Gewerbegebiet In den Giesen wurde am frühen Donnerstagmorgen (28.003.), um 03:00 Uhr, in eine Firma eingebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden in nicht bekannter Höhe. Gestohlen wurde aber nichts.

BAD HERSFELD-SORGA - In der Nacht zum Donnerstag (28.03.) wurde eine Fensterscheibe an der Solztalschule (Grundschule) im Bommhutsweg eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden in nicht bekannter Höhe. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Heckscheibe von grauen Audi eingeschlagen BEBRA - In der Nacht zum Montag (25.03.) wurde am Straßenrand der Straße Im Göttinger Bogen die Heckscheibe eines grauen Audi A1 eingeschlagen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

