Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen auf der A 66, Neuhof-Flieden

Fulda (ots)

Eine 40-jährige Büdingerin verlor gegen 17.40 Uhr auf der A 66, Fulda Richtung Frankfurt, kurz nach dem Tunnel Neuhof ausgangs einer Kurve aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Zur Unfallzeit herrschte stark böiger Wind und Regen. Der schwarze Ford Mustang schleuderte in den Flutgraben, überschlug sich vermutlich mehrfach und kam im Graben in Fahrtrichtung auf den Rädern zum Stehen. Die Beifahrerin, die Mutter der Fahrerin, konnte sich aus eigener Kraft nicht aus dem Fahrzeug befreien und musste durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden. Beide Fahrzeuginsassen kamen schwer verletzt ins Klinikum Fulda. Die Feuerwehr Neuhof war mit vier Fahrzeugen zur Absicherung der Unfallstelle und Bergung der verletzten Personen im Einsatz. Im Einsatz waren auch zwei Rettungswagen und das Notartzeinsatzfahrzeug (NEF) des DRK. Während der Bergungsarbeiten war die A 66 in Fahrtrichtung Frankfurt für über eine Stunde nur einspurig befahrbar, es kam zu geringfügigen Behinderungen.

(Berichterstatter: PHK Schlenk - PASt. Petersberg)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

