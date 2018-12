POL-OH: Schubkarre in Lebensmittelmarkt entwendet - In Baustelle eingebrochen - Grabschmuck gestohlen

Vogelsberg (ots) - Schubkarre in Lebensmittelmarkt entwendet

LAUTERBACH. In einem Lebensmittelmarkt in der Vogelsbergstraße kam es durch Unbekannte am Dienstagabend (04.12.), gegen 17:30 Uhr, zum Diebstahl einer Schubkarre. Diese wurde von einem 66-Jährigen zum Abtransport seiner Einkäufe mitgeführt. Während des Einkaufs stellte der Mann die Sackkarre im Wert von rund 100 Euro im Kassenbereich ab. Nach dem Bezahlvorgang bemerkte er den Diebstahl.

In Baustelle eingebrochen

SCHLITZ. In der Nacht zu Mittwoch (05.12.) drangen Unbekannte in eine Baustelle in der Hersfelder Straße in Queck ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich die Täter über ein Rolltor Zutritt zu den Räumlichkeiten. Der Versuch, im Inneren eine Tür aufzuhebeln, scheiterte. Die Täter entwendeten eine Kabeltrommel und Werkstattzubehör im Gesamtwert von rund 30 Euro. Der verursachte Sachschaden von knapp 1.000 Euro übertrifft den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches.

Grabschmuck gestohlen

HOMBERG. In der Zeit vom 25.11. bis 05.12. entwendeten Unbekannte von einem Grab des Friedhofs im Ortsteil Ober-Ofleiden mehrere Blumenvasen und sakrale Gegenstände im Gesamtwert von rund 30 Euro.

