POL-OH: Fernfahrerstammtisch im SVG-Rasthaus in Kirchheim

Ein Dokument

Bad Hersfeld (ots) - Fernfahrerstammtisch im SVG-Rasthaus in Kirchheim

KIRCHHEIM. Dem Thema "Winterliches Fahrverhalten" widmet sich der Fernfahrerstammtisch Hessen, der am kommenden Mittwoch, 05.12.2018, in der Zeit von 18 Uhr bis 20 Uhr, im SVG-Rasthaus in Kirchheim stattfinden wird.

An diesem Abend wird Erster Polizeihauptkommissar a. D. Emil Hahner rund um das Schwerpunkthema referieren.

Das Stammtischteam der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld lädt alle Interessierten zu dieser Veranstaltung recht herzlich ein.

Dominik Möller Pressesprecher Tel.: 0661 / 105-1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell