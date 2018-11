POL-OH: Erneut Aufbrüche in Gartenkolonie - Vandalismus im Vorhof

Vogelsberg (ots) - Erneut Aufbrüche in Gartenkolonie

ALSFELD. In der Zeit von Sonntag (25.11.) bis Dienstagnachmittag (27.11.) haben Unbekannte in Straße "Fulder Tor" diesmal die Kleingartenanlage "In den Erlen" aufgesucht (wir berichten bereits am 15.11. über Aufbrüche in der Gartenkolonie "Im Bonfeld").

Der Polizei in Alsfeld wurden diese Woche bisher drei betroffene Parzellen gemeldet, die an dem hinteren Zufahrtsweg liegen. Die Diebe entfernten meist gewaltsam alle Vorhängeschlösser, die die Besitzer zur Sicherung angebracht hatten. Sie stahlen Werkzeuge und Maschinen aller Art, daneben auch Fernseher, Kühlschrank, Stromaggregat und sogar eine 20 Jahre alte Gartenfräse. Der Gesamtwert der Beute wird auf mindestens 1.300 Euro geschätzt. Dazu verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Die Polizei in Alsfeld bittet um Hinweise unter 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Vandalismus im Vorhof

LAUTERBACH. In der Nacht zu Donnerstag (29.11.) haben Unbekannte auf dem Vorhof der Werkstatt "Kompass Leben" in der Lindenstraße ein Chaos angerichtet. Die Vandalen rissen Lampen aus der Verankerung, warfen Tische und Bänke um und zogen Pflanzen aus der Erde. Die Polizei in Lauterbach ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Höhe des Schadens wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach, 06641/971-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

