POL-OH: Bei Trickdiebstahlin Niederaula (Landkreis Hersfeld-Rotenburg)eine Stange Zigaretten der Marke Eve gestohlen

Bad Hersfeld (ots) - NIEDERAULA - Zu einem Trickdiebstahl kam es am Dienstagmorgen (27.11.), gegen 10.20 Uhr, in einem Ladengeschäft in der Ziegenhainer Straße. Zwei Männer betraten das Geschäft. Einer lenkte die Verkäuferin ab. Suchte dabei einen Geschenkartikel aus und ließ ihn sich von der Verkäuferin einpacken. Anschließend wollte er mit EC-Karte bezahlen. Das Kassensystem verweigerte aber die Zahlung. Der Mann wollte dann in einem in der Nähe befindlichen Geldinstitut Geld holen. Sein Begleiter folgte ihm. Er hatte einen Rucksack dabei. Offensichtlich hatte der Begleiter die Ablenkung der Verkäuferin zum Diebstahl einer Stange Zigaretten im Wert von 67 Euro genutzt. Die Beiden kamen natürlich nicht mehr zurück um das "Geschenk" abzuholen und zu bezahlen.

