POL-OH: Einbrecher scheitern an Eingangstür - Dieseldiebe auf der Tank- und Rastanlage - Fahrrad aus Schaufenster gestohlen

Fulda (ots) - Einbrecher scheitern an Eingangstür

HILDERS. In der Nacht zum Donnerstag (22.11.) haben Unbekannte versucht, die Eingangstür zu einer Gaststätte im Heideweg aufzuhebeln. Die Täter gelangten nicht in das Lokal und hinterließen geringen Sachschaden.

Dieseldiebe auf der Tank- und Rastanlage

KALBACH. Unbekannte haben in der Zeit von Mittwochabend (21.11.) bis Donnerstagmorgen (22.11) den Tankdeckel eines Sattelzuges gewaltsam geöffnet und insgesamt 330 Liter Biodiesel im Wert von rund 520 Euro abgepumpt. Der Fahrer einer Spedition aus Meppen machte in der Zeit von 21:30 Uhr bis 5 Uhr seine vorgeschriebene Ruhepause auf einem Lkw-Parkplatz der Tank- und Rastanlage Uttrichshausen. Die Diebe verursachten am Tank der Sattelzugmaschine einen zusätzlichen Schaden in Höhe von rund 540 Euro.

Fahrrad aus Schaufenster gestohlen

HÜNFELD. In der Nacht zu Freitag (23.11.) zerstörten Unbekannte mit einem unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheibe eines Fahrradgeschäfts in der Bahnhofstraße. Durch das entstandene Loch entwendeten die Diebe ein türkisfarbenes Mountainbike der Marke "Trek Marlin 6 WSD" im Wert von 550 Euro.

