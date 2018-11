Bad Hersfeld (ots) - HERINGEN (WERRA) - Ein 49-jähriger Mann aus Heringen war heute Nachmittag (22.11.) mit seinem Hund am Ufer der Werra bei Heringen, Stadtteil Wölfershaueen spazieren. Um 14.28 Uhr bat das "Herrchen" über die Notrufnummer 112 um Hilfe. Was war passiert? Der Hund war während des Spaziergangs offensichtlich nicht angeleint und war in die Fluten der Werra gesprungen. Der 49-jährige wollte seinem Hund helfen und war am Ufer im Schlamm versunken und konnte sich nicht mehr befreien. Retter der Freiwilligen Feuerwehr aus Wölfershausen und Heringen konnten kurz nach der Alarmierung den 49-jährigen "befreien" und wohl auf ans Ufer bringen. Glücklicher Weise blieb sowohl der 49-jährige und sein Hund unverletzt.

