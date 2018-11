POL-OH: Einbruch in Wohnhaus

Vogelsberg (ots) - Einbruch in Wohnhaus

ALSFELD. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (22.11.) in ein Wohnhaus in der Eichwaldstraße im Ortsteil Reibertenrod eingebrochen. Die Täter drangen über ein Fenster gewaltsam ins Objekt ein und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge ist noch unklar, ob Diebesgut entwendet wurde. Die Einbrecher verursachten einen Sachschaden von circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Alsfeld, 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

