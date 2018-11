POL-OH: Diebe hatten leichtes Spiel

Vogelsberg (ots) - Medieninformation vom 14.11.2018

Diebe hatten leichtes Spiel Homberg (Ohm) - Während eines Fußballspiels am vergangenen Sonntag (11.11.), hatten unbekannte Diebe am Sportplatz in Homberg ein "leichtes Spiel". Zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr nutzten sie die Gelegenheit und entwendeten aus einer unverschlossenen Umkleidekabine zwei Fahrzeugschlüssel. Anschließend öffneten die Täter mit einem der Schlüssel, der zu einem schwarzen Seat/Leon passte, die Türen und erbeuteten aus einer Geldbörse ein paar Euro Bargeld. Aus dem zweiten Pkw wurde nichts gestohlen. Die beiden Autoschlüssel ließen die Täter am Tatort zurück und konnten unerkannt flüchten. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

