POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der L3139 in der Ortslage von Schotten-Götzen (Vogelsbergkreis)

Fulda (ots) - Gegen 16:45 Uhr kam es in der Ortslage von Schotten-Götzen zu einem Zusammenstoss zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Radfahrer fuhr dabei seitlich in den Pkw und verletzte sich schwer. Er wurde zunächst von der Besatzung des Rettungshubschraubers versorgt und wird derzeit in eine Klinik geflogen. Ein Sachverständiger zur Ermittlung der Unfallursache wurde angefordert.

