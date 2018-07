Lauterbach (ots) - Versuchter Wohnungseinbruch

ALSFELD - Unbekannte Einbrecher versuchten am Freitagvormittag (06.07.), zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Lieden" einzudringen. Die Täter hebelten an der Haustür, konnten diese jedoch nicht öffnen. Ebenfalls vergeblich versuchten sie, ein Fenster mit Gewalt zu öffnen. Unverrichteter Dinge suchten sie das Weite. Es entstand Sachschaden von rund 600 Euro.

Weidezaungerät gestohlen

WARTENBERG - Ein elektrisches Weidezaungerät der Marke "Patura", Modell "P 3800" stahlen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag (05.07.) auf Freitag (06.07.). Das Gerät war am Rand einer Weidefläche in der Feldgemarkung von Angersbach installiert und hat einen Wert von rund 400 Euro.

Wohnungseinbruch

ROMROD - Am Samstagabend (07.07.), gegen 19:15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Jagdhütte im Bereich Ober-Breidenbach ein. Die Täter stiegen auf ein Vordach, schlugen von dort aus eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Innere der Hütte. Drinnen hebelten die Einbrecher einen Tresor auf und stahlen daraus ein Nachtsichtgerät, mehrere Messer und Ferngläser im Wert von rund 5.000 Euro. Bei dem Einbruch entstand darüber hinaus Sachschaden von rund 500 Euro.

Christian Stahl Pressesprecher Tel.: 0661 / 105 - 1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell