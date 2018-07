POL-OH: Eigentumsdelikte

Fulda (ots) - Einbruch in Sportlerheim

Hünfeld - Ein Einbrecher war in der Nacht von Samstag auf Sonntag (7./.8.7.) auf dem Gelände des Sportvereins in der Landerneau-Allee aktiv. Er brach mehrere Zugangstüren auf und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Seine Beute blieb eher bescheiden, allerdings hinterließ er Sachschaden. Die Beute besteht - wie bisher bekannt - aus einer Sporttasche und einem Kulturbeutel. Bevor er seinen Beutezug weiter fortsetzen konnte, wurde er gegen 06.30 Uhr vom Zeugwart des Vereins entdeckt und flüchtete mit einem weißen Fahrrad in Richtung Großenbacher Straße.

Zwei Roller gestohlen

Fulda - In der Friedrichstraße verschwanden am Samstag (7.7.), zwischen 01.00 Uhr und 07.00 Uhr zwei Motorroller. Beide Fahrzeuge waren vor einer Eisdiele vor dem Haus Nummer 6 abgestellt. Es handelt sich um einen orangen Vespa-Roller mit dem Versicherungskennzeichen 706-HNR im Wert von 3.000 Euro und einen weißen Vespa-Roller mit dem Kennzeichen 341-TDD, ebenfalls im Wert von 3.000 Euro.

Fahrrad gestohlen

Fulda - Ein vor dem Sportbad Rosenau in der Jahnstraße abgestelltes Fahrrad, wurde am Samstag (7.7.), zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr, gestohlen. Die Geschädigte hatte ihr Cube-Fahrrad im Wert von 720 Euro verschlossen am Abstellplatz zurück gelassen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

