POL-OH: Hauswand beschädigt, Pkw verkratzt, Tankautomat aufgebrochen, Körperverletzung

Hauswand beschädigt Homberg (Ohm) - An einem Einfamilienhaus in der Frankfurter Straße beschädigten unbekannte Täter zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 9 Uhr die Hauswand und ein Teil der Dachrinne. Möglicherweise traten die Unbekannten gegen die Wand und die Rinne, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Pkw verkratzt Homberg (Ohm) - An einem schwarzen Seat/Ibiza verkratzten Unbekannte die Beifahrerseite sowie ein Teil des Hecks in der Gießener Straße am Mittwoch, zwischen 13:20 Uhr und 16:45 Uhr. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Tankautomat aufgebrochen Mücke/Ruppertenrod - Unbekannte Täter brachen zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 11:30 Uhr in der Mühlgasse im Mücker Ortsteil Ruppertenrod das Schloss an einem Tankautomaten auf. Danach gaben die Täter ihr weiteres Vorhaben aus unbekannten Gründen jedoch auf und flüchteten ohne Beute wieder vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Körperverletzung, Polizei sucht Zeugen Schotten - Am Sonntagnachmittag eskalierte, zwischen 17:50 Uhr und 18:40 Uhr, ein Streit zwischen mehreren Jugendlichen im Stadtgebiet von Schotten. Drei Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahre wollten an einer Bushaltestelle in der Vogelsbergstraße einen 17-jährigen Jugendlichen angreifen. Der 17-Jährige konnte sich dem Angriff entziehen und zunächst Schutz in einer Eisdiele sowie im Vorraum der Volksbank finden. Die Tatverdächtigen stellten jedoch später ihr Opfer vor der Bank. Das Trio schlug und trat dann auf den Jugendlichen ein, bis Passanten sich bemerkbar machten und ankündigten die Polizei zu alarmieren. Daraufhin ließen die Tatverdächtigen von dem Verletzten ab. Nach einer ambulanten Behandlung seiner erlittenen Verletztungen im Krankhaus konnte er wieder nach Hause. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Straftat geben können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

