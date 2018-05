POL-OH: Plakat zerschnitten (Foto in my news aktuell)

Vogelsberg (ots) - Medieninformation vom 03.05.2018

Plakat zerschnitten Wartenberg/Landenhausen - Unbekannte trieben in der Nacht von Montag auf Dienstag am Ortsausgang von Wartenberger/Landenhausen in der Angersbacher Straße ihr Unwesen und zerschnitten ein Plakat einer Bürgerinitiative. Die Täter traten zwischen 19 Uhr und 15 Uhr an das Grundstück heran und schnitten mit einem scharfen Gegenstand das Plakat kaputt. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. In der Vergangenheit kam es schon zu zwei Beschädigungen an Aushängen der Initiative am Ortseingang von Landenhausen von Fulda her kommend. Hinweise zu den Straftaten erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

