Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht an der Schulstraße - Polizei sucht nach Zeugen

Bad Oeynhausen (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat am Freitagnachmittag (01.09.) einen in der Südstadt abgestellten schwarzen Mitsubishi beschädigt.

Der Besitzer des Wagens hatte diesen gegen 12 Uhr kurz nach der Einmündung in der Schulstraße in Fahrtrichtung Niederbecksener Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Gegen 17 Uhr wurde er durch einen aufmerksamen Anwohner auf eine Beschädigung an dem Auto aufmerksam gemacht. Zuvor hatte ein anderes Fahrzeug den Erkenntnissen nach, den linken Außenspiegel seines Wagens touchiert. Weil der Verursacher sich entfernt hatte, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen, wurde die Polizei alarmiert, die zwecks Unfallaufnahme und Spurensicherung ausrückte.

Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem beteiligten Pkw bitte an die Polizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

