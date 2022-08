POL-MI: Alkoholisierter schläft hinter Steuer ein

Lübbecke (ots) - Für rund eine Stunde hatte am Montagnachmittag eine Hillerin ihren Volkswagen Touran in einer Haltebucht in der Moorbadstraße abgestellt. Als sie gegen 15 Uhr wieder zum Wagen zurückkehrte, war die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Aus dem Fußraum hatte der Täter einen Rucksack samt Rucksack mit persönlichen Papieren entwendet. Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an: ...

