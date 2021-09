Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: An Kontrollstelle: VW-Fahrerin erfasst beinahe Polizistin

Minden (ots)

Bei Verkehrskontrollen am vergangenen Freitag wurden auf der Ringstraße Ecke Wankelstraße sowie der Portastraße in Höhe der Wittekindallee in einem mehrstündigen Einsatz insgesamt 523 Fahrzeuge durch Kräfte des Streifendienstes überprüft.

Dabei stellten die Beamten insgesamt 50 Verkehrsstöße fest. In der Folge fertigte man unter anderem 41 Verwarngelder sowie neun Strafanzeigen, darunter acht wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Acht Blutproben und ein sichergestellter Führerschein komplettierten das Bild.

Als besonders brisant stellte sich gegen 21.35 Uhr die Kontrolle einer 50-Jährigen aus Minden heraus. Diese war mutmaßlich von der Verkehrsführung der installierten Kontrollstelle überfordert, als sie ohne Minderung ihrer Fahrgeschwindigkeit in diese einfuhr und dabei mit ihrem VW beinahe eine Polizeibeamtin erfasste. Nachdem die Frau ihren Wagen schließlich gestoppt hatte, bemerkten die Beamten bei der nachfolgenden Kontrolle, dass die Mindenerin offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln den Wagen gesteuert hatte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde einbehalten.

Bereits am Nachmittag fielen den Beamten fünf Fahrzeugführer mit Drogenverdacht auf. Darunter befanden sich auch eine 47-jährige Transporter-Fahrerin mit Wohnsitz im Raum Hameln-Pyrmont sowie ein Golf-Fahrer. Diesen erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot. Dies könnte noch höher ausfallen, da er nach eigenen Angaben kurz zuvor von der Polizei in Berlin ebenfalls kontrolliert und positiv auf Drogen getestet wurde.

