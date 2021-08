Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ladendieb fällt auf

Espelkamp (ots)

Mit einem mutmaßlichen Ladendieb mussten sich die Beamten der Polizeiwache Espelkamp am Dienstag beschäftigen. Dabei stellte sich heraus, dass der Verdächtige bereits einen Tag zuvor schon einmal Ware aus dem gleichen Geschäft gestohlen hatte.

Der Mann, ein 44-jähriger Espelkämper, war am Dienstagmittag dabei aufgefallen, als er in dem Geschäft an der General-Bishop-Straße eine Jacke entwenden wollte. Diese hatte er zuvor in einer Umkleidekabine unter seine Kleidung gezogen. Dabei war er allerdings vom Ladendetektiv beobachtet worden. Zudem wird dem 44-Jährigen vorgeworfen, am Montag mehrere Schachteln Zigaretten an der Kasse vorbei geschmuggelt zu haben. Zu den Vorwürfen wollte er sich nicht äußern. Auf den Espelkämper kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

