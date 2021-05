Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: "Entwendetes" Saxophon aufgefunden

Espelkamp (ots)

Das am Sonntag bei einem mutmaßlichen Diebstahl aus einem Mercedes an der Isenstedter Straße entwendete hochwertige Saxophon der Marke "Selmer" ist wieder da. Dieses fand sich in der dortigen Kirchengemeinde auf, wo es der Besitzer zuvor offenbar selber abgestellt hatte. Zwischenzeitlich konnte der Mann sein Instrument wieder entgegennehmen. Zur Freude aller Beteiligten ist sein Auftritt am kommenden Pfingstsonntag an gleicher Stelle gesichert. Ein strafrechtlicher Hintergrund ist somit nicht gegeben.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell