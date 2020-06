Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Fahrzeuge an Unfall auf B 482 beteiligt

Minden (ots)

Erheblicher Sachschaden ist am Montag gegen 13.20 Uhr bei einem Unfall zwischen drei Fahrzeugen auf der B 482 entstanden. Zwei Personen verletzten sich.

Nach ersten Angaben befuhr eine Petershägerin (48) in einem VW die Clus und wollte nach links auf die B 482 in Richtung Petershagen einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links nahenden Mercedes eines Paares (68, 66) aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont, welches auf der Bundesstraße in Richtung Porta Westfalica unterwegs gewesen war. So schleuderte der Mercedes infolgedessen zunächst über den Grünstreifen und anschließend gegen einen Sattelzug, dessen Fahrer (33) aus Bönen sich von der Clus kommend auf dem Einfädelungsstreifen in Richtung Porta Westfalica befunden hatte.

Beide Insassen des Mercedes erlitten bei der Kollision Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Alle weiteren Beteiligten hatten offenbar Glück im Unglück und blieben unverletzt. Beide PKWs waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme musste die B 482 bis zum Nachmittag in Richtung Porta Westfalica gesperrt werden. Den Verkehr leitete man ab. Der Gesamtschaden wird von den Beamten auf über 20.000 Euro taxiert.

