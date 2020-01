Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendlicher verursacht mit mutmaßlich entwendeten Auto Unfallflucht

Preußisch Oldendorf (ots)

Zunächst wurde am Montagmorgen eine Streifenwagenbesatzung zu einer Unfallflucht am ZOB gerufen. Hier machte eine Zeugin (44) Angaben zum Verursacher. So hatte sie beobachtet, wie gegen acht Uhr ein jüngerer Mann beim Rangieren mit einem Skoda gegen einen Volkswagen gefahren war. An dem Polo entstand Sachschaden. Nach dem Unfallknall schaute sich der Verursacher mehrfach um, und flüchtete dann mit quietschenden Reifen über die Bundesstraße in Richtung Lübbecke. Im Rahmen der Ermittlungen beim Fahrzeugbesitzer stellte sich dann heraus, dass der Wagen zwecks technischer Überprüfung bei einem Nachbarn sein sollte. War er aber nicht und auch die Autoschlüssel fehlten. Jetzt steht der 16-jährige Nachbarsspross im Verdacht, den Wagen verbotenerweise genutzt zu haben.

