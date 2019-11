Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ungebetene Besucher auf dem Mindener Weihnachtsmarkt

Minden (ots)

Kaum ist der Weihnachtsmarkt in der Mindener Innenstadt aufgebaut, da haben sich schon Diebe an den Verkaufsbuden zu schaffen gemacht. In der Nacht zu Dienstag wurden mutmaßlich von drei jüngeren Personen vier Verkaufsstände angegangen.

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hatte das Trio bemerkt und gegen 2.50 Uhr in die Polizei verständigt. Als der Mann die Jugendlichen ansprach, flohen die in Richtung Wesertor. Zwar nahm der Wachmann noch die Verfolgung auf, verlor die Verdächtigen jedoch wenig später aus den Augen. Die anschließenden Ermittlungen der Beamten ergaben, dass die Unbekannten jeweils die Jalousien der Stände aufgehebelt hatten. Beute machen sie allerdings kaum. So stahlen sie eine leere Geldkassette sowie zwei Küchengeräte und Süßigkeiten.

