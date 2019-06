Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermutlich löste defekte Mikrowelle Küchenbrand aus

Espelkamp (ots)

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Frotheim am Dienstag geht die Polizei von einer technischen Ursache als Grund für das Feuer aus. Das ergaben die Ermittlungen der Beamten am Mittwochvormittag.

Die Experten der Polizei konnten zweifelsfrei feststellen, dass der Brand in der Küche des Hauses am Rundweg ausbrach. Möglicherweise sorgte ein Defekt an der Mikrowelle für das Feuer. Ein im Laufe der Löscharbeiten zunächst in den Fokus geratener Kühlschrank konnte als Ursache von den Ermittlern ausgeschlossen werden.

Das Haus nicht mehr bewohnbar. Der 83-jährige Hausbesitzer ist mittlerweile bei Angehörigen untergekommen. Den beträchtlichen Schaden schätzt die Polizei auf rund 150.000 Euro.

