POL-MI: Ein schwer verletzter Autofahrer bei Verkehrsunfall

Am 04.05.2019, 12:50 Uhr, ereignete sich in Petershagen-Friedewalde ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Autofahrer und einem Sachschaden in Höhe von mindestens 13.000 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines PKW Opel Corsa die Friedewalder Straße in Fahrtrichtung Petershagen-Friedewalde. Er wollte in einer lang gezogenen Rechtskurve einen vor ihm fahrenden BMW eines 44-jährigen Fahrers aus Hille überholen. Als er sich neben dem BMW befand, bog dieser nach links in die Straße "Im Piewitzfeld" ab. Er kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 44-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Opel Fahrer blieb unverletzt, stand aber leicht unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Beide beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Friedewalder Straße wurde für ca. 45 Minuten im Bereich der Unfallstelle teilgesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

