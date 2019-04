Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher knacken Spielautomaten

Porta Westfalica (ots)

Kriminelle haben sich in der Nacht zu Montag in Hausberge in einem Imbiss an zwei Spielautomaten zu schaffen gemacht und aus diesen Bargeld entwendet.

Zunächst flexten die Unbekannten in der Zeit zwischen 22 bis 10 Uhr ein Fenstergitter auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes in der Hauptstraße auf und verschafften sich anschließend über ein Glaselement Zutritt zu der Imbissstube. Im Inneren angekommen, hebelten sie schließlich zwei Spielautomaten auf und entwendeten aus diesen Bargeld.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Ermittler unter Telefon (0571) 88660.

