Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall unter Alkoholeinfluss - Auto überschlägt sich

Bad Oeynhausen (ots)

In Bergkirchen hat sich am Freitagmorgen ein PKW überschlagen. Der Fahrer blieb unverletzt, muss sich aber wegen Trunkenheit am Steuer auf rechtliche Konsequenzen einrichten.

Gegen 7.40 Uhr befand sich ein 40 Jahre alter Mann aus Bad Oeynhausen in einem Toyota auf der Bergkirchener Straße und befuhr diese in Richtung Rothenuffeln. Ausgangs einer Rechtskurve verlor der Fahrer auf regennasser Straße die Kontrolle über den PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er den Metallzaun eines Wohnhauses und geriet in eine Böschung. Dort touchierte der PKW eine Hecke und drehte sich um 180 Grad bevor er sich überschlug. Rund drei Meter tiefer kam das Fahrzeug auf dem Dach liegend samt seinem Fahrer schließlich zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt.

Als die alarmierte Streifenwagenbesatzung am Unfallort eintraf, entstand den Beamten der Verdacht auf einen vorherigen Alkoholkonsum des Fahrers. Ein durchgeführter Alkoholatemtest bestätigte diese Vermutung. Aus diesem Grund nahmen die Beamten den 40-Jährigen mit auf die Wache Bad Oeynhausen. Dort entnahm man ihm eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher. Das Führen von führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen wurde dem Bad Oeynhausener bis auf weiteres untersagt. Während der Unfallaufnahme blieb die Bergkirchener Straße für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt. Der Toyota wurde abgeschleppt.

