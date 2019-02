Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 23-Jähriger wird auf der Straße ausgeraubt.

32425 Minden (ots)

Am 08.02.2019, gegen 19:30 Uhr, kam es im Mindener Stadtteil Bärenkämpen zu einem Straßenraub. Zu dieser Zeit wartete ein 23-Jähriger aus Porta Westfalica auf der Straße "Sieben Bauern" auf seine Chat-Bekanntschaft. Diese hatte ihn zuvor gebeten, bei dem Treffen auch einen höheren Geldbetrag als Leihgabe mitzubringen. Entgegen vorheriger Absprache trat ihm jedoch ein unbekannter Mann gegenüber, der angab, ihn zu seiner Bekanntschaft zu bringen. Sie begingen dann einen kleinen Stichweg zwischen den Straßen "Sieben Bauern" und "In den Bärenkämpen". Hier schlug der Unbekannte unvermittelt mit der Faust ins Gesicht des 23-Jährigen, so dass dieser zu Boden fiel. Anschließend entnahm der Täter die Geldbörse des 23-Jährigen aus dessen Gesäßtasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde durch den Schlag nur leicht verletzt. Eine sofort durchgeführte Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bis zum Abend erfolglos. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: 20-25 Jahr alt, 165-170cm groß, südländisches Aussehen, drei Tage Bart, schwarze nach hinten gegelte Haare, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und blauer Jeans. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Minden unter der Telefonnummer 0571/88660 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke

Leitstelle



Telefon: (0571) 8866-0

E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell