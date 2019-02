Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bewaffneter Raubüberfall auf Kino

32427 Minden (ots)

Am Freitag, den 08.02.2019, kam es gegen 21:00 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Kino in der Mindener Innenstadt. Zu dieser Zeit betrat ein männlicher, maskierter Einzeltäter das Foyer des Kinos an der Marienstraße. Die Besucher des Kinos waren bereits in einer laufenden Vorstellung, so dass sich nur ein 71-jähriger Angestellter hinter dem Verkaufstresen befand. Mit vorgehaltener Schusswaffe forderte der Täter die im Kassenbereich vermuteten Tageseinnahmen. Reflexartig nahm der Bedrohte ein auf dem Tresen befindliches Backblech und schlug damit auf die vorgehaltene Schusswaffe des Täters. Dieser brach daraufhin sein Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute fußläufig vom Tatort Richtung Grimpenwall. Der Angestellte wurde im Anschluss durch die Besatzung eines Rettungswagens vorsorglich untersucht, erlitt aber außer einem kleinen Schock keine Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Diensthundeführer, konnte der Täter zunächst unerkannt entkommen. Er kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180cm groß, sprach deutsch, maskiert, hatte ein hageres Gesicht und war dunkel gekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Minden unter der Telefonnummer 0571/88660 entgegen.

