POL-MI: Fahrradfahrerin beim Überholen angefahren

Lübbecke (ots) - Auf der Straße Am Esch wurde am Freitagmorgen eine fahrradfahrende Schülerin von einem überholenden Auto angefahren. Hierdurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte auf die Straße. Dabei zog sie sich Verletzungen zu. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in Krankenhaus Lübbecke verbracht.

Die 15-Jährige befuhr gegen 7 Uhr auf der Straße Am Esch in Richtung Lübbecke. Kurz vor dem Rampenweg wurde sie zunächst von einem Bus überholt. Die folgende Autofahrerin (56) setzte ebenfalls zum Überholen an. Hierbei kollidierte sie mit der vorderen Fahrzeugfront mit der Fahrradfahrerin.

