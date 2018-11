POL-MI: Geparkter BMW an der Königstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Minden (ots) - Ein an der Königstraße kurz vor der Brücke über den Mittellandkanal abgestellter BMW ist am Sonntagnachmittag von einem unbekannten Autofahrer am Außenspiegel beschädigt worden. An der Unfallstelle fanden Polizisten schwarze Fahrzeugteile sowie einen Hinweis darauf, dass es sich bei dem verursachenden Pkw möglicherweise um einen Peugeot handelte.

Der BMW stand seit 15.30 Uhr auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Hahlen. Da eine Anwohnerin zwischen 16.25 Uhr und 16.50 Uhr einen lauten Knall von der Straße vernommen hatte, vermuten die Beamten, dass in dieser Zeitspanne sich der Unfall ereignet haben dürfte. Hinweise auf den Flüchtigen werden vom Verkehrskommissariat unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

